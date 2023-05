Diefstal scootmobiel - Pleintjes - Veldhoven

Omschrijving

De mevrouw heeft net wat boodschappen gedaan en haar scootmobiel voor de HEMA geparkeerd, waar ze even een kopje koffie drinkt. Maar als ze terugkomt is haar rode scootmobiel verdwenen. Op de beelden is te zien dat een man er naar toe loopt, hij rommelt er wat aan, stapt er op en rijdt er doodleuk mee weg. De 76-jarige vrouw kon haar ogen niet geloven dat haar scootmobiel was gestolen. Schade: 1000 euro.

Het is dieptriest. Een scootmobiel van een oudere vrouw stelen. De man bleek met een universele sleutel de mobiel aan de praat gekregen te hebben. Het kenteken van de mobiel is: DRH363. U kunt helpen de dader te vinden. Wie herkent hem?