Incident - Philips de Jongh park - Eindhoven

Wij zoeken specifieke getuigen van een incident afgelopen donderdagmiddag 11 mei in het Philips de Jonghpark. Het incident vond plaats tussen 11.30 uur en 14.00 uur. Onze recherche komt graag in contact met een man en vrouw die honden uitlieten en de betrokkenen van het incident mogelijk hebben gezien.

Omschrijving

Melding

Afgelopen donderdag 11 mei kreeg de politie een melding van een incident in het park. Het incident vond plaats tussen 11.30 uur en 14.00 uur.

Specifieke getuigenoproep

Wij willen heel graag weten wat er zich donderdag 11 mei tussen 11.30 uur en 14.00 uur heeft afgespeeld in het Philips de Jonghpark in Eindhoven.

Onze recherche is daarom heel specifiek op zoek naar een man en vrouw met 4 à 5 Husky honden (of honden van een soortgelijk ras). De man en vrouw liepen tussen 13.00 uur en 13.30 uur langs de betrokkenen van het incident in het park. Zij hebben de betrokkenen in kwestie dus mogelijk goed gezien.

Ben of ken jij de man en de vrouw met de Husky’s? Laat het ons weten via 0900-8844 of een van onderstaande actieknoppen. Liever anoniem? Dat kan via meldmisdaadanoniem.nl op 0800-7000 of een van onderstaande actieknoppen.