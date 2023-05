Openlijke geweldpleging tijdens Carnaval - Stratumseind - Eindhoven

Omschrijving

De twee verdachten maakten deel uit van een grotere groep, allen afkomstig uit de regio Den Haag en allen hetzelfde verkleed: als hippies dus. Ze reisden af naar het zuiden om 'gezellig' Carnaval te vieren, maar twee van hen hebben zich dusdanig misdragen dat politie Eindhoven ze zoekt.

Het feest was voor het 29-jarige slachtoffer ook meteen voorbij. Hij kreeg o.a. een vuistslag in het gezicht, viel daarna met zijn hoofd tegen een elektriciteitskastje en raakte bewusteloos de grond. Hij werd wakker bij de EHBO en vanuit daar is hij met een taxi naar huis gegaan. Hij voelde zich behalve misselijk ook duizelig en had een stekende pijn in zijn hoofd. Deze pijn heeft hij nu nog. Verder is er een tand uit zijn mond geslagen en had hij schaafwonden in zijn gezicht.

De politie heeft verschillende mensen uit de groep gesproken en dat is de reden dat we de beelden behalve in Brabant, ook in de regio Den Haag verspreiden, want daar komt de rest ook vandaan. Kijk goed naar de twee mannen, herken je ze? Bel dan 0800-6070, anoniem mag ook op 0800-7000. Ben je het zelf? Meld je dan bij de politie, doe je dat niet dan laten we je volgende week herkenbaar zien.