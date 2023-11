diefstal viool uit trein - Centraal Station - Amsterdam

Omschrijving

Het slachtoffer is even voor half vijf in de trein gestapt. Als eerste plaatst ze de koffer waar de bijzondere viool in zit, in het bagagerek. Direct daarna zet ze haar overige bagage ook in het bagagerek. Dan ziet zij dat de koffer met haar kostbare viool weg is.

Er zijn beelden van een man die het bewuste treinstel verlaat met de koffer waar de viool in zit. Deze bijzondere viool heeft een waarde van ruim 30.000 euro.

Informatie delen

Herkent u de verdachte? Of heeft u informatie over de viool? Mogelijk is de viool te koop aangeboden of bespeelt iemand ineens dit unieke instrument. De viool zit in een rechthoekige donkerkleurige koffer.

Vul dan het tipformulier in. U kunt uw informatie ook telefonisch doorgeven via de opsporingstiplijn: 0800-6070. Wilt u liever anoniem blijven, bel dan naar Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000 of vul geheel anoniem op www.meldmisdaadanoniem.nl het tipformulier in.