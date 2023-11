Babbeltruc - Molenwijck - Loon op Zand

Een babbeltruc en een slachtoffer van maar liefst 96 jaar in Loon op Zand. De dader neemt allerlei sierraden mee. Hij staat op beeld. Weet jij wie dit is?

Omschrijving

Je moet wel koel en berekenend zijn om iemand van die leeftijd keihard op te lichten. Door te bellen en te zeggen dat er iets met de bankrekening is. En dat er wel iemand zal langskomen met een kluis om de waardevolle spullen in te doen. Een 96-jarige vrouw geloofde dat. En deze jongen komt bij haar thuis haar sieraden ophalen. Hij is vastgelegd bij aankomst en bij vertrek. En dit zijn enkele voorbeelden van de sieraden die hij van de oudere dame meenam. Misschien herkent u wel iets! Laat het dan weten?! Neem ook contact op als u denkt te weten wie de jonge man op deze beelden is! Tippen kan via de bekende kanalen.