Poging overval - A58 - Rucphen

Omschrijving

Vanuit de bosschages aan de zijkant van het tankstation komen de twee rond tien over drie ’s nachts aan rennen. De voorste lijkt een flink zwaard bij zich te hebben, de achterste een hamer en een gele plastic tas van Jumbo. We vertragen het beeld ietsjes, anders gaat het misschien te snel. Dit is wat er gebeurd. Bij binnenkomst is dat zwaard weer even goed te zien dat de vorste bij zich heeft. Ze zorgen dat de toegangsdeur open blijft en rennen dan naar de kassaruimte. Die is hermetisch vergrendeld. Ook flinke klappen met een hamer breken het glas niet. Het gaat wel kapot, maar open gaat het niet. Dreigementen richting de medewerker helpen ook niet. Die is niet van plan de boel open te maken. Ze hebben geen keus en druipen onverrichterzake weer af. Zonder buit. Buiten zien we ze weer dezelfde bosjes invluchten. Dan zijn ze verdwenen.