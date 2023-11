Vuurwerkbommen - Passendalestraat - Breda

Omschrijving

In de Passendalestraat was een huis tweemaal doelwit van een aanslag. De eerste keer was op 5 september. Rond kwart voor elf ’s avonds. Twee mannen lopen vanuit de Passendalestraat de hoek om. Ze checken even of ze niet gezien worden, of er geen mensen in de buurt zijn. Dan klimt de kleinste van de twee over de schutting. De grotere dader filmt alles met zijn telefoon. Dan een flinke klap. En weg zijn ze. Ze rennen met een noodgang weer de Passendalestraat in en verdwijnen dan uit beeld.

Maar hier blijft het niet bij. Want zo’n twee weken later, op zondag 17 september was het weer raak. Bij hetzelfde huis in deze straat. Alleen deze keer nog erger. En gevaarlijker. Weer pikken de camera’s in de buurt beweging op. Weer van twee mannen. Of dit dezelfde mannen zijn is niet zeker. Wel dat ze niet met de beste bedoelingen de tuin in lopen. En dat is zacht uitgedrukt. Een van de twee plakt iets aan het huis vast. De ander steekt het aan. Even zien we alleen lichtschijnsel.. En dan.. Een enorme knal en glasgerinkel.. De hele buurt schrikt er van wakker. Het bleek een vuurwerkbom te zijn. De schade is behoorlijk. Het glas lag meters ver in het huis. Het zegt iets over de kracht van de explosie.

Maar we zijn er nog niet. Er is nog een derde aanslag. In de Turnhoutstraat deze keer. Deze keer is het iemand op een scooter. Die stopt ter hoogte van een huis in de Turnhoutstraat, pakt iets uit de buddyseat en stapt weer op. Dan lijkt het alsof hij gestoord wordt door iemand in de buurt. Hij rijdt verder. Om dan toch weer terug te komen. Dan gebeurt het. Hij steekt iets aan, gooit het in de tuin en weg is hij weer. Ineens een lichtflits… Meteen komen bewoners naar buiten en beginnen te blussen.

Het heeft geen uitleg nodig dat dit alle grenzen over gaat. Zoveel dreiging, en zoveel gevaar voor levens, dit kan echt niet.