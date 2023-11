Woninginbraak - Academielaan - Tilburg

Laatste update: 25-11-2023 | 13:59 Zaaknummer: 2023217859- Datum delict: 26-08-2023 Plaats delict: Tilburg

In de nacht van vrijdag 25 op zaterdag 26 augustus jl. werd ingebroken in een woning aan de Academielaan in Tilburg. De bestaat bestond onder meer uit een tas met bankpassen. Met die bankpassen werd later gepind bij een supermarkt en een tankstation. De vrouw die geld pint staat op beeld. of zij ook heeft ingebroken is niet duidelijk. wel is zeker dat zij pint met de bij de woninginbraak gestolen pinpassen.