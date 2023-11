Zware mishandeling - Economenlaan - Tilburg

Laat het ons weten via het tipformulier.

Een man heeft op 31 juli een afspraak met iemand die hij via een datingwebsite heeft leren kennen. Hij komt rond 22.00 uur op de afgesproken plek aan, de Economenlaan in Tilburg. Hier wordt hij door ten minste twee personen ernstig mishandeld. Door dat geweld wordt zijn rechteroog zo beschadigd, dat hij dat oog kwijtraakt. Heb jij meer informatie voor de politie?

Omschrijving

Tegen tienen komt een man aan op het centraal station in Tilburg. Hij heeft een afspraak met iemand. Deze avond zou het tot een ontmoeting komen. De man is volledig te goeder trouw. Hij heeft heeft diezelfde avond nog contact met met diegene. Al lopend onderweg hoort hij dat hij net op de verkeerde plek zou zijn, ze zouden elkaar zijn misgelopen. Degene met wie hij contact heeft zegt hem naar de bocht te lopen van de Economenlaan met de Professor Gimbrerelaan. De man gaat nog een stukje het bospad in. Dan wordt het hem toch te gek. Hij krijgt er een niet pluis gevoel bij. Hij besluit te vertrekken en weer naar huis te gaan.

Via de Juristenlaan wil hij weer terug lopen richting het station. Het enige dat de man zich herinnert is dat iemand ‘Hey” zegt achter hem. Het volgende moment ligt hij op de grond. Het gaat zo snel dat hij weinig van zijn belagers ziet. Ze nemen wat spullen van hem mee. Een gele Jumbotas. Zijn bril, zijn telefoon. En dan zijn ze weg. Na een paar minuten weet de zwaargewonde man op te staan en bij een café in de buurt hulp te krijgen. Hij werd tijdens de mishandeling tegen de grond geslagen en tegen zijn hoofd getrapt en geschopt. Door dat geweld wordt zijn rechteroog zo beschadigd, dat hij dat oog kwijt raakt. Het moet operatief verwijderd worden.