Diefstal - Burgemeester Wijnenstraat - Asten

Het gebeurd helaas regelmatig; een fietsendiefstal. Bij een sportwinkel in Asten is rond 17.30 uur op 3 mei een elektrische fiets gestolen.

Omschrijving

Het zal je maar gebeuren. Je zet je fiets neer bij een sportwinkel, om vervolgens een paar minuten later terug te lopen en dan zie je dat je mooie elektrische fiets weg is. Dat overkwam de eigenaar van een elektrische fiets op 3 mei in Asten. De politie zoekt deze fietsendief. Weet jij wie het is?