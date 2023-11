Diefstal portemonnee - Brouwhorst - Helmond

Deze vrouw krijgt 2 weken de tijd om zich te melden bij de politie. Ze heeft op 21 oktober de portemonnee gestolen van een 82-jarige dame tijdens het winkelen in Brouwhorst Helmond. Na 5 december zullen we de zakkenrolster herkenbaar tonen. Weet je nu al wie dit is? Of herken je jezelf? Neem contact op met de politie.

Omschrijving

Toen de 82-jarige dame in de supermarkt iets uit één van de schappen wilde pakken, zag de zakkenrolster kans om de portemonnee weg te pakken uit de rollator van het slachtoffer. Dit staat duidelijk op beeld. Bij de kassa kwam mevrouw erachter dat haar portemonnee weg was. Ze heeft de boodschapjes niet af kunnen rekenen en is naar huis gelopen, eerst nog in de veronderstelling dat ze haar portemonee misschien thuis had laten liggen. Maar nee, deze was dus gestolen door de vrouw op de afbeelding. Herken je haar? Vul dan hier het online tipformulier in of bel 0800-6070. Anoniem bel je naar 0800-7000.