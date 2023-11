Schietincident - De Ganzenhoedster - 's-Hertogenbosch

In de avond kwam er een melding van een schietincident binnen. Op De Ganzenhoedster in 's-Hertogenbosch zou iets beschoten zijn en er zouden ruiten kapot zijn. Veel is nog onduidelijk en de recherche doet onderzoek.

Omschrijving

Agenten troffen alleen een onderdeel van een vuurwapen aan. Daarnaast lag er gebroken glas op de weg. Mogelijk dat er dus iets of iemand beschoten is, maar er is weinig informatie bekend. Het onderzoek loopt, maar we kunnen jouw hulp goed gebruiken!

Weet je iets of heb je camerabeelden van de omgeving (avond van 31 oktober rond, 21.15 uur)? Laat het dan weten! Neem contact op via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.