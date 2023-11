Telefonische Helpdeskfraude - Kerkendijk - Someren

Laatste update: 17-11-2023 | 12:55 Zaaknummer: 2023228371 Datum delict: 12-10-2023 Plaats delict: Someren

Op donderdag 12 oktober 2023 werd het slachtoffer gebeld door een persoon welke aangaf dat het slachtoffer pinpas en pincode in een envelop moest doen, waarna een man aan de deur kwam om de pinpas met pincode op te halen, die hij even later misbruikte bij de Geldautomaat in Someren. Als je hem herkent, laat het weten.