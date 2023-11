Woningoverval - Gezellehof - Oss

De persoon op de afbeelding is verdachte in een rechercheonderzoek naar een woningoverval op de Gezellehof in Oss, waar een babbeltruc over bankhelpdeskfraude aan vooraf is gegaan. Hij is vermoedelijk minderjarig en om die reden nog even geblurd. Hij krijgt t/m 10 december de tijd zich te melden bij de politie, daarna tonen we hem herkenbaar. Herken je jezelf? Meld je dan!

Omschrijving

We zien hem hier bij de woning van een 88-jarige dame, waar hij zich voordoet als bankmedewerker. Hij is opvallend klein van stuk, tussen de 1.50 en 1.60 meter. Mevrouw is te goeder trouw en laat hem binnen. Ze is namelijk net gebeld door iemand van de Rabobank, die zei dat er met haar rekening gefraudeerd was... Maar niet heus, blijkt even later, want ze werd opgelicht door sluwe criminelen die haar geld wilden stelen.

Geld uit kluis gestolen

En helaas, de babbeltruc lukte. De jonge oplichter ging er met een groot geldbedrag vandoor, dat hij gestolen had uit de kluis van mevrouw, waar ze ook haar bankpapieren had opgeborgen. Dit gebeurde op 4 oktober vorig jaar.

Woningoverval

Dan, een paar maanden later op 18 januari 2023 wordt mevrouw slachtoffer van een woningoverval. De schuifpui aan de achterzijde wordt ingeslagen en ineens staan er twee overvallers bij mevrouw in de woonkamer. Wat daarbij opvalt is dat de overvallers haar meteen hardhandig richting de logeerkamer duwen, waar de kluis staat. Ze lijken te weten waar die zich bevindt. Ook dreigen ze mevrouw te slaan als ze niet meewerkt. En toeval of niet: één van de overvallers is opvallend klein. Volgens mevrouw lijkt hij veel op de nep bankmedewerker die in oktober haar geld uit de kluis heeft gestolen.

Met gereedschap proberen de overvallers de kluis te vernielen zodat deze open gaat, maar het lukt ze niet. Ze gaan er uiteindelijk zonder buit vandoor. De 88-jarige dame blijft hevig geschrokken achter en rent in paniek naar de buren voor hulp. De gebeurtenissen hebben zoveel impact op haar gehad, dat ze nu niet meer zelfstandig kan wonen en moest verhuizen.

Bureau Brabant en Opsporing Verzocht

Op maandag 11 december besteden we uitgebreid aandacht aan deze zaak in Bureau Brabant en op 12 december ook in Opsporing Verzocht. De nu nog geblurde (minderjarige) verdachte zal dan herkenbaar getoond worden. Ook zijn er deurbelbeelden van de Gezellehof waarop de overvallers te zien zijn. Twee daarvan zijn in de woning geweest, maar mogelijk dat een derde persoon op de uitkijk heeft gestaan.