Zware Mishandeling - Verwersstraat - 's-Hertogenbosch

Op zaterdagmiddag 11 november vond in de Verwersstraat in ’s-Hertogenbosch rond 16.15 uur een zeer zware mishandeling plaats. De recherche doet onderzoek en is daarbij op zoek naar getuigen en de dader.

Omschrijving

Zaterdagmiddag 11 november (de elfde van de elfde) is de traditionele aftrap van het carnaval in ’s-Hertogenbosch in volle gang. De horeca in de binnenstad is dan ook al druk bezocht. Rond 16.15 uur lopen twee 21-jarige vrienden uit Herpen en Tilburg even uit het feestgedruis over straat op de Verwersstraat. Hier ontstaat een korte woordenwisseling door een lichte botsing met een man die hen passeert.

Deze man wordt plots zeer agressief. De man uit Tilburg krijgt enkele klappen, maar als zijn vriend wil ingrijpen gaat het pas echt mis. Ook hij krijgt een klap tegen het hoofd en valt daardoor met zijn hoofd zeer ongelukkig op de stoeprand. De verdachte gaat er vervolgens direct vandoor. De 21-jarige man uit Herpen is met zwaar letsel aan het hoofd naar het ziekenhuis gebracht.

De recherche is direct een groot onderzoek op gestart. Daarbij worden onder andere getuigen gehoord en ook gekeken of er bruikbare camerabeelden zijn die ons kunnen helpen bij dit onderzoek. Omdat het druk was in de binnenstad van ’s-Hertogenbosch vermoeden wij dat veel mensen iets van dit incident hebben meegekregen. Ook hen zouden wij graag willen spreken.

Weet je iets of heb je mogelijk zelfs beelden van het incident? Laat het dan weten! Neem contact op via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.