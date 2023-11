Woningoverval - Manresapark - Venlo

Een bewoner van een woning aan het Manresapark is door een onbekende man in de woning overvallen. Het slachtoffer werd bedreigd met een wapen. Er is niemand gewond geraakt. De politie is op zoek naar getuigen.

Omschrijving

De verdachte drong rond 10:35uur de woning binnen en bedreigde de bewoner met een steekwapen. Het is niet bekend of er iets is weggenomen uit de woning. Na de overval is de verdachte via het trappenhuis gevlucht in onbekende richting. Hij is gekleed in een spijkerbroek en groene jas, draagt gezichtsbedekking en een donker mutsje.

Lees hier het hele bericht.