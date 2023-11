Woningoverval Manresapark Venlo

De verdachte drong rond 10:35uur de woning binnen en bedreigde de bewoner met een steekwapen. Het is niet bekend of er iets is weggenomen uit de woning. Na de overval is de verdachte via het trappenhuis gevlucht in onbekende richting. Hij is gekleed in een spijkerbroek en groene jas en draagt gezichtsbedekking en een donker mutsje.

Onderzoek

De politie is meteen gestart met een onderzoek in de omgeving. We doen sporenonderzoek en een buurtonderzoek. Heeft u iets gezien of gehoord of heeft u misschien camerabeelden die het onderzoek kunnen helpen? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844. Anoniem melden? Dat kan via 0800-7000.

