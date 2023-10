Bankpasfraude (spoofing) - Burgemeester Verwielstraat - Oisterwijk

Een 77-jarige man en een 62-jarige vrouw uit Oisterwijk is slachtoffer geworden van bankpasfraude. ze werd door de fraudeurs voor duizenden euro's opgelicht. Weet jij wie dit is?

Omschrijving

De 62-jarige Oisterwijkse kreeg op haar telefoon een SMS bericht dat afkomstig leek te zijn van haar bank. Ze moest de fraudehelpdesk bellen op het nummer dat in het bericht stond omdat getracht was een groot geldbedrag van haar rekening op te nemen. De vrouw schrok van het bericht en belde direct dat nummer. De zogenaamde bank medewerker vroeg allerlei gegevens en maakte haar wijs dat haar bankpas en reader vervangen moesten worden. Ze gaf die spullen aan een koerier mee. Even daarna werd op twee locaties in Oisterwijk en bij een geldautomaat in Berkel-Enschot een flink geldbedrag opgenomen.

Ook de 77-jarige Oisterwijker werd op soortgelijke wijze opgelicht. Ook bij hem begon het met een nep SMS-bericht van de bank. Bij hem werd niet alleen met de buitgemaakte pinpas geld opgenomen. Er werden echter door de criminelen ook grote bedragen overgemaakt naar rekeningen in Nederland en het buitenland.