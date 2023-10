Bankpasfraude (spoofing) - Thomas van Diessenstraat - Goirle

Omschrijving

De bejaarde vrouw kreeg op haar telefoon een berichtje binnen zogenaamd van haar bank. Daarin stond dat een geldopname geweigerd was. Ze moest daarom bellen met een nummer in het bericht dat van Klantenservice zou zijn. Ze kreeg een man aan de lijn die zich uitgaf als bankmedewerker. Hij vroeg haar haar pincode in te toetsen. Een handlanger kwam vervolgens de bankpas ophalen. Kort daarna werd er 1000 euro mee opgenomen bij een geldautomaat aan de Thomas van Diessenstraat in Goirle. De pinner staat op beeld.