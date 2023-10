Oplichting - Markt - Oudenbosch en Oud-Gastel

Deze man staat hier bij een pinautomaat aan de Markt in Oudenbosch de rekening leeg te halen van iemand uit Oud-Gastel. Hij maakte de pinpas buit door middel van oplichting. De politie zoekt deze man. Weet jij wie dit is?

Omschrijving

Deze man wordt gezocht vanwege spoofing. Hij staat hier de rekening leeg te halen van iemand uit Oud-Gastel. Het is haast dagelijkse kost. Elke dag worden mensen gebeld door criminelen die zich voordoen als bankmedewerkers. Om vervolgens hun slachtoffers zo bang te maken dat ze al hun pinpassen en pincodes gewoon afgeven. Aan de deur. En wij blijven ons best doen dit te stoppen. Door mensen zoals op deze beelden op te sporen. Met uw hulp. Weet u wie dit is of waar de politie hem kan vinden? Laat het weten!