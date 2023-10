(poging) overval - Kerkstraat - Zevenbergen

Omschrijving

De daders, waarvan één met een pistool, rennen via de Merodestraat / Kerkstraat naar een medewerkster die de zaak binnen wil gaan De overvallers zijn net te laat want de deur valt al in het slot. Ze vluchten in de richting van de Markt Ze staan op bewakingsbeelden. Ze zijn in het donker gekleed.

Dader 1:

- donker getinte man

- 20 - 30 jaar

- ca. 1.70m

- donkere kleding

- zwarte jas / capuchon, wit logo van Under Armor

- witte sneakers met zwarte veters en zwarte zool

Dader 2:

- tussen de 20 en 30 jaar,

- circa 170 centimeter lang,

- donkere huidskleur

- zwarte jas met capuchon, wit logo van Under Armor op de linkerborst,

- donkere kleding

Dader 3:

- tussen de 20 en 30 jaar,

- circa 1.70m centimeter lang,

- zwarte jas met capuchon, rood-wit-blauw logo op de linkerborst, vermoedelijk Canada Goose|

- zwarte rugtas

- zwarte sportbroek vermoedelijk Nike,