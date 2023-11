Vuurwerkbom - Passendalestraat - Breda

Omschrijving

Twee weken eerder, op dinsdag 5 september 2023, werd er rond 22.40 uur op hetzelfde adres door twee personen een steen door de ruit van de woning gegooid. De verdachten klimmen over de schutting om de steen door de ruit te gooien. Ook deze personen zijn op bewakingsbeelden vastgelegd.

De politie is op zoek naar mensen die deze verdachten herkennen, bijvoorbeeld aan de hand van herkenbare kleding. Opsporing Verzocht en Bureau Brabant tonen volgende week ook bewegende beelden van de bewakingscamera’s.

Heeft u meer informatie? Weet u wie deze verdachten zijn? Neem dan contact met ons op via 088-9638913 of 0900-8844, anoniem via M. op 0800-7000 of anoniem via Team Criminele Inlichtingen op 088-6617734. Vermeld hierbij dan ook het dossiernummer: 2023227572 Hieronder kunt u via het tipformulier ook informatie melden. Dit formulier wordt op beveiligde wijze verzonden. Als uw tip daartoe aanleiding geeft, neemt de politie contact met u op.