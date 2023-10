Bankhelpdeskfraude - diverse locaties - Helmond

Laatste update: 19-10-2023 | 11:55 Zaaknummer: 2023209783 Datum delict: 13-09-2023 Plaats delict: Helmond

Deze jongeman komt de bankpas ophalen bij een 83-jarige man in Helmond. Hij is een oplichter, die zich voordoet als iemand van de bank. Net als de persoon die het slachtoffer even daarvoor aan de telefoon had. Wie (her)kent hem? Tip als je iets weet.