Gewelddadige diefstal - Meent – Veldhoven

Dit viertal heeft een vermogen aan telefoons gestolen bij T-Mobile in Veldhoven. Die hebben ze op vrijdag 18 augustus met geweld van de muur gerukt. Voor de verkoper een hele nare ervaring, waarbij hij zich ernstig geïntimideerd en bedreigd heeft gevoeld, en waar hij nog steeds last van heeft. We zijn naar dit viertal op zoek dus als je ze (her)kent, neem contact op via 0800-6070 / anoniem 0800-7000.

Omschrijving

We hebben beelden waarop de daders goed zichtbaar zijn en dus te herkennen zijn. We zien ze eerst wat rondhangen in City Centrum, ze lopen daar wat heen en weer. Maar we zien ze ook in de winkel, waar ze dus met zijn vieren de verkoper de schrik van zijn leven bezorgen als ze plots met veel geweld telefoons van de muur rukken en een dreigende houding aannemen naar de verkoper. In de angst vlucht hij zijn kantoor in, waarna het viertal met zo'n 9 toestellen de winkel verlaat.

De toestellen die gestolen zijn, hebben ze vermoedelijk (online) te koop aangeboden of ze beschikten er ineens zelf over. Dat moet iemand zijn opgevallen. Mocht je hier informatie over hebben, dan horen wij het graag. Het gaat om:

Paarse Samsung Galaxy S23 128gb Zwarte Samsung A54 Grijze Samsung A34 Groene Google Pixel 7 Pro 128gb Zwarte Samsung S23 Plus 256gb Zilverkleurige Oppo Reno 10 256gb Groene Samsung Galaxy S23 Ultra 256gb Zwarte Samsung Galaxy Z Flip 256gb Google Pixel 7 128 van 462 euro

Op klaarlichte dag deze gewelddadige en intimiderende winkeldiefstal plegen, waarbij een vermogen aan apparatuur is gestolen... dat mogen, willen en kunnen we niet ongestraft laten! We vragen jullie hulp bij het vinden van de daders omdat we vrezen dat ze gezamenlijk nog meer van dit soort misdrijven zullen plegen. Ze moeten gevonden worden, help alsjeblieft mee. Geef je informatie hier online door en vul het tipformulier in. Of bel de tiplijn 0800-6070. Anoniem bel je naar 0800-7000.