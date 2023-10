Fietsendiefstallen - Stationsplein - Helmond

In de maanden juli, augustus en september zien wij dit duo meerdere keren dure fietsen stelen bij het station in Helmond. (Her)ken je ze, neem dan contact op via de tiplijn 0800-6070 of bel naar 0800-7000 en geef je tip anoniem door.

Omschrijving

Op bewakingsbeelden zien we de vrouw drie keer een fiets stelen, waarvan twee keer samen met de man. Omdat we er ernstig rekening mee houden dat dit duo vaker zal toeslaan of al toegeslagen heeft, vragen we je mee te helpen ze te vinden. Dit moet stoppen.

De fietsen zijn mogelijk te koop aangeboden, wellicht onder de prijs. Het gaat om een groene Stella Morena fiets waarvan het kettingslot werd doorgeknipt, daarna hebben ze een blauwe Gazelle Ultimate C8+ Hmb gestolen en de derde fietsendiefstal was een zwarte Sparta A-Shine M10b. De diefstallen werden gepleegd op 26 juli, 10 augustus en 1 september.

Heb je een vermoeden wie de fietsendieven zijn of weet je waar de gestolen fietsen zijn, neem dan contact met ons op. Dat kan hier online, vul dan het tipformulier in. Of bel: tiplijn 0800-6070 / anoniem 0800-7000.