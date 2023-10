Oplichting - diverse locaties - Geffen, Geldrop, Sint Anthonis

Deze oplichter pint met bankpassen die zijn buit gemaakt met spoofing. Hij heeft in augustus en september al drie slachtoffers gemaakt in Brabant, maar ook in Oost Nederland wordt hij gezocht voor soortgelijke delicten. We willen hem snel vinden. Help mee en tip als je iets weet: 0800-6070 / M. 0800-7000.

Omschrijving

Een 76-jarige dame uit Geffen dacht dat ze gebeld werd door de Rabobank, maar de man aan de telefoon bleek een oplichter. Hij wist haar ertoe te bewegen om haar gouden ring, een paar honderd euro aan contant geld en haar bankpas in een envelop te doen want de spullen zouden zogenaamd niet onder haar inboedelverzekering vallen. Het was dus veiliger om ze in een kluis van de bank te laten opbergen. Iemand van de bank zou langskomen aan wie ze de envelop met inhoud moest meegeven. Even later staat dan de handlanger van de bellende oplichter bij haar voor de deur. De vrouw geeft aan hem de envelop mee en daarna wordt er meerdere keren geld gepind met haar bankpas, o.a. bij de geldautomaat op het Dorpsplein in Geffen. De pinner staat duidelijk op beeld. Met jullie hulp moet hij haast wel herkend worden.

Hetzelfde overkwam een 90-jarige man uit Geldrop en een 80-jarige mevrouw uit Sint Anthonis. Ze werden op een soortgelijke manier opgelicht. En we zien ook hier de pinfraudeur goed in beeld. Het is dezelfde persoon die ook in Geffen geld opnam.

Uit verder onderzoek is gebleken dat hij ook in Oost Nederland actief is. Daar wordt hij gezocht voor nog eens 3 pinfraude zaken! Het is echt van belang dat hij snel gevonden wordt. Help mee: herken je hem? Weet je waar hij is? Geef het door en tip via de nummers hieronder of vul het online tipformulier in.

Tiplijn 0800-6070 / M-lijn 0800-7000.