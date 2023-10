Pinnen met gestolen pas - Winkelcentrum Woensel - Eindhoven

De jongedame op de afbeelding pint hier met een pas die even daarvoor gestolen werd van een 82-jarige mevrouw tijdens het winkelen in Woensel. De verdachte is nu nog onherkenbaar gemaakt omdat zij vermoedelijk minderjarig is. Over twee weken zullen we haar herkenbaar tonen. Herken je jezelf? Meld je dan!

Omschrijving

Een 82-jarige mevrouw werd op maandag 24 juli slachtoffer van twee zakkenrollers in Winkelcentrum Woensel. Mevrouw had eerst zelf haar saldo gecheckt bij de geldautomaat achter de Jumbo, ze denkt dat hier haar pincode is afgekeken. Daarna vroeg iemand haar naar de weg. Deze vrouw hoorde bij nog een andere vrouw, het slachtoffer had ze samen zien praten.

Signalement van de vrouw die het slachtoffer heeft aangesproken:

Jongedame van 25-30 jaar oud, 1.70 m met slank postuur, donker en sluik haar tot op de schouders. Ze was netjes gekleed in een kort, zwart leren jack en donkere broek. Ze sprak het slachtoffer eerst aan in gebrekkig Engels, maar mevrouw hoorde haar even later vloeiend Nederlands praten.

Signalement van de andere vrouw:

Leeftijd ongeveer 35-40 jaar, lengte 1.65 m met stevig postuur. Ze had een roze sjaal om haar als een soort tulband om haar hoofd geknoopt en ze droeg een beige jas tot net boven de knie. Ze sprak vloeiend Nederlands. Slachtoffer zag en hoorde haar bellen.

Eenmaal thuis kwam mevrouw erachter dat haar portemonnee weg was, gestolen! In de portemonnee zat onder andere een waardevolle foto van haar overleden man. Na de diefstal is er met de bankpas veel geld gepind door de persoon op de afbeelding. Ook was er geprobeerd om het saldo van de bankrekening te verhogen, dit heeft de bank gelukkig tegen kunnen houden.