Spoofing met pinfraude - diverse locaties - Helmond, Venlo

Deze jongemannen pinnen met een bankpas die met spoofing is buitgemaakt op vrijdag 7 juli in Helmond. De persoon links pint zo'n 800 euro bij de Geldmaat en de Primera in Helmond. De jongen rechts (vermoedelijk minderjarig dus geblurd) pint ruim 1.000 euro bij de Mediamarkt in Venlo. Beide heren worden verzocht zich te melden of als u ze nu al (her)kent, laat het dan vooral ook aan ons weten.

Omschrijving

De bankpas is van een 67-jarige mevrouw die op slinkse wijze telefonisch is wijsgemaakt dat er met haar rekening gefraudeerd was. Om de zogenaamde fraude ongedaan te maken, moest mevrouw haar pincode en bankpas afgeven. De pas werd bij haar thuis opgehaald waarna er dus voor ruim 1.800 euro frauduleus gepind is bij De Geldmaat en de Primera in Helmond en bij de Mediamarkt in Venlo.

Omdat de jongen rechts vermoedelijk minderjarig is, wordt hij geblurd getoond. Hij krijgt 2 weken de tijd zich te melden. Daarna zullen we hem herkenbaar tonen. Dus: Mocht je jezelf herkennen, meld je dan! Geldt uiteraard ook voor de jongeman links.

Mocht u deze jongemannen (her)kennen, neem dan contact met ons op. Vul het tipformulier in of bel 0800-6070. Anoniem belt u naar 0800-7000.