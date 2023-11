Spoofing met pinfraude - diverse locaties - Uden, Eindhoven, Zeeland

Laatste update: 13-11-2023 | 17:18 Zaaknummer: 2023207730 Datum delict: 19-09-2023 Plaats delict: Sint Oedenrode, Eindhoven, Uden, Zeeland

Deze man pint enorme bedragen met bankpassen die op 19 september zijn buitgemaakt middels bankhelpdeskfraude in Sint Oedenrode. Hij pint ermee in Zeeland, Uden en Eindhoven. De nepkoerier, een vrouw die de bankpassen kwam ophalen, staat helaas niet op beeld. Wel hebben we de auto waarin ze is weggereden op beeld, een zwarte VW Polo, nieuw model. Help mee deze bankhelpdeskfraude oplossen en tip als je iets weet.