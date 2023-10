Straatroof - Redemptoristenpad - Den Bosch

Dit duo heeft een straatroof gepleegd en daarbij een 16-jarige jongen mishandeld en beroofd van zijn jas, zijn schoenen en zijn telefoon. Dat gebeurde op zondag 23 juli, rond 23:40 uur, op het Redemptoristenpad in Den Bosch. De daders zijn vermoedelijk minderjarig en krijgen 10 dagen de tijd om zich te melden. Daarna tonen we ze herkenbaar. Herken je ze nu al van de beelden of herken je jezelf? Neem contact op.

Omschrijving

Het slachtoffer werd die zondagavond 23 juli op weg naar huis aangesproken door de daders. Hij werd bij zijn jas gepakt en ze eisten dat hij die uit moest doen. Meteen kreeg hij een harde trap van achteren en viel met zijn hoofd op de grond. De daders beroofden hem vervolgens van zijn lichtblauwe I-phone 14, zijn donkerblauwe New Balance 960 schoenen en zijn donkerblauwe Stone Island winterjas (Down jacket model).

Dader 1 is een donkergetinte jongen, tussen de 16-18 jaar oud. Dader 2 (zelfde leeftijd) had een Aziatisch uiterlijk, hij droeg een Gucci heuptasje en had een step bij zich. Ze staan dus op beeld en zijn vermoedelijk minderjarig. Ze krijgen daarom eerst de kans om zichzelf te melden alvorens wij ze herkenbaar tonen op onze website, socials, maar ook in Bureau Brabant. Mocht je ze nu al herkennen of herken je jezelf: Neem contact op!

Tiplijn: 0800-6070

M-lijn: 0800-7000