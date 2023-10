Woningoverval - Van Limburg Stirumstraat - Veghel

Omschrijving

Opvallend is dat er die vrijdagochtend 13 oktober, in de vroege ochtend door een man in een PostNL polo wordt aangebeld bij de woning. De bewoners doen deze ochtend niet open. Wij komen graag in contact met personen die deze man in de Van Limburg Stirumstraat deze ochtend in Veghel hebben gezien.

Overval

Als ’s iets voor middernacht de poort van de woning opengaat dringen gemaskerde verdachten binnen. Ze bedreigen de bewoners met een wapen. De daders maken een telefoon en een geldbedrag buit. Als ze de buit binnen hebben, verlaten ze de woning wederom via de achterkant.

De bewoners zijn flink geschrokken. De overval heeft veel impact gehad op de bewoners. Voor hen is slachtofferhulp ingeschakeld.

Op de Rembrandtlaan in Veghel is later in de berm een van de gestolen goederen terug gevonden. Ook daar doen wij onderzoek. Mochten mensen beelden hebben of iets gezien hebben in die omgeving in de vroege nacht van vrijdag 13 oktober op zaterdag 14 oktober, dan horen wij dat uiteraard graag.

Getuigenoproep

Wij doen onderzoek. Wij komen daarom graag in contact met getuigen. Heeft u iets opvallens gezien of beschikt u over camerabeelden? Laat het ons dan weten! Dat kan via het tipformulier, telefonisch via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.