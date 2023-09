Explosie - Feiko Clockstraat - Oude Pekela

De politie is een onderzoek gestart. We zijn in dit onderzoek nadrukkelijk op zoek naar zoveel mogelijk tips, informatie en camerabeelden. Woon of werk je in de omgeving van de Feiko Clockstraat? En heb je iets gehoord of gezien rondom de explosie? Of heb je beelden van een cameradeurbel, dashcam of een mobiele telefoon? We vragen je dan om zoveel mogelijk beelden bij ons aan te leveren.

Vragen

Onderzoek

De politie is meteen begonnen met een onderzoek naar de toedracht van de explosie. Er wordt buurtonderzoek verricht en de politie probeert zoveel mogelijk camerabeelden veilig te stellen. We hebben al gesproken met getuigen en we zullen ook in gesprek gaan met betrokkenen.



Tips en camerabeelden

We zijn in dit onderzoek nadrukkelijk op zoek naar zoveel mogelijk tips, informatie en camerabeelden. Woon of werk je in de omgeving van de Feiko Clockstraat? En heb je iets gehoord of gezien rondom de explosie? Of heb je beelden van een cameradeurbel, dashcam of een mobiele telefoon? We vragen je dan om zoveel mogelijk beelden bij ons aan te leveren. Wij kijken dan of er bijvoorbeeld verdachte personen en/of voertuigen te zien zijn. Op die manier willen we duidelijk krijgen hoe mogelijke verdachten in de Feiko Clockstraat terecht zijn gekomen, hoe het explosief bij het pand is terechtgekomen en hoe de mogelijke verdachten zijn weggegaan. Daarbij ligt onze focus vooral op beelden van tussen 22:00 uur en middernacht. Maar het kan ook zijn dat op beelden van eerder in de avond al iets te zien is van bijvoorbeeld een voorverkenning. Gebruik het tipformulier, bel de Opsporingstiplijn op 0800-6070 of deel je info anoniem of via TNI (zie hieronder).



Verband met andere incidenten

Enkele uren na de explosie in de Feiko Clockstraat vond er ook een explosie plaats in Winschoten. Woont u op de route tussen Oude Pekela en Winschoten, dan ontvangen we ook graag tips en beelden van de periode tussen beide incidenten. Daarnaast werd op 10 juli ook al een pand beschoten in de Feiko Clockstraat. We onderzoeken ook of er een verband is met andere geweldsincidenten in Winschoten, Oude Pekela en Groningen. We houden er rekening mee dat de verschillende incidenten onderdeel zijn van één of meerdere onderlinge conflicten in het criminele circuit.



Onderzoeksteam

De politie is een zogeheten Team Grootschalige Opsporing gestart om onderzoek te doen naar de geweldsincidenten. Doel is om de verdachten van de incidenten op te sporen en het geweld te stoppen. We zien dat er heftige geweldsincidenten plaatsvinden op plekken waarbij omstanders of omwonenden gevaar lopen. We vinden dat onacceptabel.



Deel informatie met ons

In ons onderzoek zijn tips, camerabeelden en andere informatie erg belangrijk. We roepen dan ook met klem op om die informatie met ons te delen. Weet je meer over deze incidenten? Kun je ons verder helpen in het onderzoek? Laat het ons weten via de Opsporingstiplijn op 0800-6070 of via Meld Misdaad Anoniem (0800-7000).



Criminele inlichtingen

Je kunt met informatie ook terecht bij het Team Criminele Inlichtingen. Dat team is getraind in het vertrouwelijk en in het geheim inwinnen van informatie van tipgevers die beschermd moeten worden. Je kunt je informatie veilig en afgeschermd bij hen kwijt via het telefoonnumer van Team Nationale Inlichtingen: 088 - 6617734.