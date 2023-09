Geweldsincidenten Winschoten, Oude Pekela en Groningen

We zien dat er heftige geweldsincidenten plaatsvinden op plekken waarbij omstanders of omwonenden gevaar lopen. We vinden dat onacceptabel. Daarom buigt het TGO met gespecialiseerde rechercheurs zich over deze incidenten. In ons onderzoek zijn tips, camerabeelden en andere informatie erg belangrijk.

In het onderzoek naar een steekincident aan de Venne en een schietincident aan de Transportbaan en de Papierbaan op 6 juli in Winschoten zijn inmiddels meerdere aanhoudingen verricht. Dit is een onderzoek van de districtsrecherche Groningen.

Heb je tips of informatie in dit onderzoek?

Heb je iemand horen praten over een van de incidenten? Gedraagt iemand zich verdacht? Laat het ons dan weten. Bel met de Opsporingstiplijn op 0800-6070 of deel je informatie via Meld Misdaad Anoniem (0800-7000). Heb je camerabeelden dan kun je ook met die nummers bellen. Daarnaast kun je beelden ook uploaden via onderstaand tipformulier.

Veilig en anoniem melden

Je kunt met informatie ook terecht bij het Team Criminele Inlichtingen. Dat team is getraind in het vertrouwelijk en in het geheim inwinnen van informatie van tipgevers die beschermd moeten worden. Je kan je informatie veilig en afgeschermd bij hen kwijt via 088 - 6617734.

