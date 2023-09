Explosie - Langestraat - Winschoten

Omschrijving

Gelukkig raakte er niemand bij de explosie gewond. De politie gaat uit van opzet en is een onderzoek gestart. Na de explosie is sporenonderzoek verricht en zijn we in de omgeving van het bedrijfspand gestart met een uitvoerig buurtonderzoek. Daarnaast proberen we zoveel mogelijk camerabeelden veilig te stellen. Het onderzoek is nog volop gaande. Camerabeelden kunnen ons iets vertellen over hoe mogelijke verdachten in de Langestraat zijn gekomen en hoe ze weg zijn gegaan.



Camerabeelden

Woont of werkt u in de buurt van de Langestraat en heeft u mogelijk camerabeelden (dashcam, deurbelcamera, mobiele telefoon) van rondom het incident? We zijn heel specifiek op zoek naar beelden die tussen 06:00 en 08:00 uur zijn gemaakt. Ook ontvangen we graag beelden van eerder in de nacht. Heeft u beelden, dan willen we u vragen om die sowieso met ons te delen. Ook hierin kunnen de kleinste details voor ons belangrijk zijn.



Neem contact met ons op

Heeft u tips of informatie in dit onderzoek? Heeft u iemand horen praten over de explosie? Gedraagt iemand zich verdacht? Laat het ons dan weten. Bel met de Opsporingstiplijn op 0800-6070 of deel je informatie via Meld Misdaad Anoniem (0800-7000). Heb je camerabeelden dan kun je ook met die nummers bellen. Daarnaast kun je beelden ook uploaden via onderstaand tipformulier of op politie.nl. U kunt met informatie ook terecht bij het Team Criminele Inlichtingen. Dat team is getraind in het vertrouwelijk en in het geheim inwinnen van informatie van tipgevers die beschermd moeten worden. U kunt uw informatie veilig en afgeschermd bij hen kwijt via 088 - 6617734.



Team Grootschalige Opsporing

Een zogeheten Team Grootschalige Opsporing onderzoekt samen met de recherche of er een verband is tussen de explosie in de Langestraat in Winschoten en andere geweldsincidenten in Winschoten, Oude Pekela en Groningen. Dit onderzoeksteam met gespecialiseerde rechercheurs doet bijvoorbeeld ook onderzoek naar de explosie bij een bedrijfspand aan de Herestraat in Groningen op 12 september.