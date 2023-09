Explosie – Herestraat – Groningen

Omschrijving

De bewoners van de Herestraat werden op dinsdag 12 september rond 23:40 uur opgeschrikt door twee harde knallen. Uit onderzoek blijkt dat er bij een bedrijfspand in die straat twee explosieven tot ontploffing zijn gebracht. Dat is niet voor het eerst, want hetzelfde pand werd op 12 juli ook beschadigd door een explosie. We gaan uit van opzet en we houden er rekening mee dat dit pand beide keren een doelwit was.



Onderzoek

Na de explosies is sporenonderzoek verricht. We zijn in de omgeving van het bedrijfspand gestart met een uitvoerig buurtonderzoek. Daarnaast proberen we zoveel mogelijk camerabeelden veilig te stellen. Het onderzoek is nog volop gaande.



Kleine donkerkleurige auto

In de nabijgelegen Kleine Raamstraat is rondom het tijdstip van de explosies een donkerkleurige kleine auto gesignaleerd. Deze auto zou met een behoorlijke snelheid zijn weggereden. Of de auto verband houdt met het incident, is op dit moment niet bekend. Het zou kunnen gaan om een vluchtauto. Heeft u meer informatie over (de route van) dit voertuig? Of woont u in de (wijde) omgeving van de Herestraat en de Kleine Raamstraat en heeft u beelden van bijvoorbeeld een dashcam of deurbelcamera? Dan vragen we u dit met ons te delen.



Mogelijk belangrijke getuige(n)

Daarnaast zijn we op zoek naar één of twee mogelijk belangrijke getuigen. Uit het onderzoek komt naar voren dat vlak na de explosie een man zou zijn weggelopen en dat diegene iets zou hebben geroepen over de explosies. Het is niet duidelijk of deze man iets te maken heeft gehad met de explosies. Wel zou de man zijn aangesproken door een (jonge) vrouw. We denken dat zowel de man als de (jonge) vrouw voor ons belangrijke getuigen kunnen zijn en daarom willen we graag met hen in gesprek. Ben jij de man of de jonge vrouw? Meld je dan bij de politie. Daarnaast roepen we iedereen met tips of informatie op om zich bij ons te melden. Heb je rondom de explosies personen of voertuigen gezien en was er sprake van verdacht gedrag. Neem contact met ons op. Elk detail kan van waarde zijn in ons onderzoek.





Routes van verdachten

We willen een zo goed mogelijk beeld krijgen van de toedracht van de explosies. We gaan er nu vanuit dat de explosieven zijn geplaatst door één, maar mogelijk meerdere verdachte(n). Camerabeelden vanuit een vrij brede omgeving kunnen ons iets vertellen over hoe mogelijke verdachten in de Herestraat zijn terechtgekomen en hoe ze weg zijn gegaan. Woont of werkt u in het gearceerde gebied in het kaartje hierboven en heeft u mogelijk camerabeelden (dashcam, deurbelcamera, mobiele telefoon) van rondom het incident? Dan willen we u vragen om die beelden met ons te delen. Ook hierin kunnen de kleinste details voor ons belangrijk zijn. We zijn specifiek op zoek naar beelden in de periode van 23:00 uur tot 01:00 uur, vlak voor en na het incident. Maar het kan ook zijn dat op beelden van eerder in de avond verdachte personen of voertuigen te zien zijn. We willen u daarom vragen om al vanaf 20:00 uur naar de beelden te kijken.



Neem contact met ons op

Heeft u tips of informatie in dit onderzoek? Heeft u iemand horen praten over de explosies? Gedraagt iemand zich verdacht? Laat het ons dan weten. Bel met de Opsporingstiplijn op 0800-6070 of deel je informatie via Meld Misdaad Anoniem (0800-7000). Heb je camerabeelden dan kun je ook met die nummers bellen. Daarnaast kun je beelden ook uploaden via onderstaand tipformulier of op Politie.nl.



Team Criminele Inlichtingen

U kunt met informatie ook terecht bij het Team Criminele Inlichtingen. Het team TCI van de politie is getraind in het vertrouwelijk en in het geheim inwinnen van informatie van tipgevers die beschermd moeten worden. U kunt uw informatie veilig en afgeschermd bij hen kwijt via 088 - 6617734.



