Politie houdt man aan voor betrokkenheid bij steek- en schietincident Winschoten

De man wordt verdacht van betrokkenheid bij de incidenten op 6 juli. De recherche startte daarop een onderzoek, waaruit aanwijzingen naar voren kwamen die hebben geleid tot de aanhouding van deze 58-jarige verdachte.



Het onderzoek is nog niet afgerond. We bekijken of deze incidenten mogelijk verband houden met andere incidenten in Winschoten, Oude Pekela en Groningen. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.