Spoofing - Heuvelstraat - Tilburg

Bij een pinautomaat in Tilburg pint deze man duizenden euro's met een gestolen pas. Hij maakte de pas eerder buit bij een slachtoffer in Berkel-Enschot door middel van spoofing. Weet jij wie dit is?

Omschrijving

Het slachtoffer was eerder door een nepbankmedewerker gebeld en bang gemaakt dat er een virus op haar Ipad zou staan. De bank zou iemand sturen om de Ipad, maar ook de bankpassen, op te halen. Dat was een crimineel natuurlijk. Later werd er voor duizenden euro's gepind. Help mee dit te stoppen. Een begin kan zijn als u deze man herkent. Laat het weten!