Zware mishandeling - Kerkplein - Breda

Omschrijving

Een 25-jarige man uit Utrecht viert met vrienden in Breda carnaval. Op het Kerkplein komen er in de drukte ineens een aantal mannen bij het slachtoffer staan. Op de beelden zijn twee mannen te zien. Een getinte man met een Gucci petje en een vest met de tekst SWAT. En de man met zonnebril en wit gewaad. Duidelijk te zien is dat de man met het petje de ketting bij het slachtoffer van de nek trekt. Er ontstaat een vervelend sfeertje, maar het lijkt toch met een sisser af te lopen. Dan ineens wordt er geduwd en getrokken en krijgt het slachtoffer een harde klap in zijn gezicht. Hij valt bewusteloos op de grond en breekt zijn neus op meerdere plaatsen. Meteen gaan de daders er vandoor. Maar dan zijn ze wel even heel goed te zien. Vooral de man met het petje staat vol met zijn gezicht in beeld. De vraag is duidelijk. Wie zijn deze twee?