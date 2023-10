Bankhelpdeskfraude - Dorpstraat - Mierlo

Omschrijving

Op 17 juli wordt de oude man gebeld door een, naar blijkt nep-, medewerker van een bank. De man vertelt hem dat er problemen zijn met de rekening van het slachtoffer en zegt dat een andere bankmedewerker de pinpas en de telefoon van de man komt halen om de problemen op te lossen. Het slachtoffer laat zich overtuigen en geeft de spullen mee met degene die aan de deur komt. Vervolgens wordt er nog diezelfde dag € 1250,00 van de rekening van het salchtoffer afgeschreven. Het geld is gepind bij een kantoorboekhandel in Mierlo, die gelukkig prima bewakingscamera's heeft. De man die het geld opnam staat kraakhelder in beeld. Ondanks de zonnebril moet hij wel herkend worden. Bel ons meteen als je hem (her)kent of vul het tipformulier in.