Beroving - Boschdijk - Eindhoven

Een 28-jarige vrouw werd in Eindhoven beroofd van haar schoudertas met daarin haar spaargeld. Dat gebeurde, onder bedreiging van een mes, op de Boschdijk in de nacht van zaterdag 19 op zondag 20 augustus 2023. Wie weet wie deze straatrover is?

Omschrijving

Na een avonddienst liep de vrouw rond 00.50 uur naar huis toen ze ter hoogte van restaurant Salt & Pepper werd opgewacht door een onbekende man. Hij spoot een bijtende vloeistof in haar gezicht, bedreigde haar met een mes en pakte hardhandig haar tas af. De vrouw raakte bij de beroving gewond aan haar kin en ellebogen.

Tas en portemonnee

In de tas van het merk Guess zat een portemonnee, ook van Guess, met daarin ruim 15.000 euro spaargeld. Het slachtoffer had het geld altijd bij zich. De vrouw woonde pas anderhalf jaar in Nederland en is van huis uit gewend om haar spaargeld bij zich te bewaren.

Signalement

De dader wist mogelijk dat de vrouw geld bij zich had, want hij leek haar bewust op te wachten. De man heeft een donkere huidskleur, wordt rond 30 jaar oud geschat en is ongeveer 1.75 meter lang. Hij droeg die nacht een blauw trainingsjack met een Nike-logo en witte schoenen met een rode streep.

Gemmastraat

Op camerabeelden is de straatrover te zien samen met een andere man terwijl ze door de Gemmastraat lopen. Ook van die handlanger wil de politie weten wie hij is.

Wat opvalt aan het tweetal is het verschil in lengte; mogelijk zet dat iemand aan het denken. Ook is het misschien in hun omgeving opgevallen dat de verdachten sinds 20 augustus een ander uitgavenpatroon hebben dan daarvoor.

Fietser

Vlak voor de beroving fietst er iemand in de richting van de Boschdijk. Deze mogelijke getuige kan iets gezien hebben van de dader en zijn handlanger. De politie wil hem of haar graag spreken.

Deel uw informatie

Wie herkent de dader en zijn handlanger?

Wie heeft de tas en/of de portemonnee teruggevonden?

Wie is de fietser?

Politie Opsporingstiplijn (gratis): 0800 - 6070

Meld Misdaad Anoniem (gratis): 0800 - 7000