Diefstal fietscomputer - Brouwhorst - Helmond

Omschrijving

De man heeft kennelijk maling aan het winkelende publiek om hem heen. Hij lijkt niet bang te zijn om betrapt te worden. Hondsbrutaal parkeert hij zijn scooter naast de fiets en haalt het computertje er vanaf. Daarna gaat hij er op zijn scooter weer vandoor. Het kenteken is haarscherpt te lezen op de beelden, maar dit bleek vals te zijn. De man droeg een zilvergrijze helm, maar gelukkig was hij ook nog zo vriendelijk om die op enig moment af te zetten. Daardoor staat hij vol in beeld. Wie is deze dief op slippers? Er moeten mensen zijn die hem herkennen. Deel uw informatie via het tipformulier of eventueel anoniem via Meld Misdaad Anoniem, 0800-7000.