Diefstal geld uit café - Markt - Deurne

Een man ziet kans ongezien via de trap van een café naar boven te lopen en daar uit een kantoorruimte een flink geldbedrag te stelen. Wie is deze dief?

Omschrijving

De café eigenaar ontdekt op 2 augustus dat er uit het kantoor boven zijn café geld is gestolen. Het gaat daarbij om de totale inhoud van de flink gevulde fooienpot van het personeel. Als de cafébaas er de camerabeelden op nakijkt, ziet hij dat een onbekende man via de trap naar boven loopt en daar een ander, op dat moment gesloten, gedeelte van het café doorzoekt. Ook doorzoekt hij de kantoorruimte, van waaruit hij het geld steelt. We zijn op zoek naar de man op de foto, die mogelijk ook in aanmerking komt voor andere zaken. Hij staat er goed op. Wie (her)kent hem? Deel je informatie zo snel mogelijk met ons.