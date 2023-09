Mishandeling - Catharinaplein - Eindhoven

Laatste update: 29-09-2023 | 14:45 Zaaknummer: 2023213616 Datum delict: 28-09-2023 Plaats delict: Eindhoven

In de nacht van woensdag op donderdag 28 september om 02.20 uur heeft er een mishandeling plaatsgevonden op het Catharinaplein in Eindhoven. Er ontstond een opstootje tussen twee groepen, waarbij één persoon ten val is gekomen. Na de val lag het slachtoffer buiten bewustzijn op de grond en ging de vechtpartij door. Nadat de groepen uit elkaar gingen is het slachtoffer met de ambulance vervoerd naar het ziekenhuis. Er is niemand aangehouden