Pinfraude - meerdere locaties - Mierlo

Omschrijving

Op donderdag 27 juli 2023 zag iemand kans om uit een woning aan de Van Myerlestraat in Helmond een telefoon en een aantal bankpassen te stelen. De man op de foto's heeft daarmee op verschillende plaatsen in Mierlo op zaterdag 29 en zondag 30 juli goederen gekocht. Of deze man ook degene is die de bankpassen uit de woning heeft gestolen is nog de vraag, maar daarmee houden we wel rekening. Aangezien de man zich op een fiets verplaatste is het aannemelijk dat hij uit de omgeving komt. Kijk ook eens goed naar die best opvallende rood/blauwe fiets, vermoedelijk een mountainbike. Misschien zegt dat u iets. Wie (her)kent deze man en zet ons op het juiste spoor? Hij staat er goed op.