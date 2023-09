Vechtpartij in cafe - Prins Bernhardstraat - Asten

Op zaterdag 27 mei rond 02.20 uur ontstond in een café aan de Prins Bernhardstraat in Asten een vechtpartij, waarbij meerdere mensen gewond raakten. De twee mannen op de foto waren daarbij betrokken en wij zijn naar hen op zoek. Wie weet wie dit zijn?

Omschrijving

De vechtpartij ontstond toen één van de mannen door een beveiliger werd aangesproken op zijn ongewenste gedrag. Anderen bemoeiden zich ermee en de beveiliger werd buiten westen geslagen. Na een korte explosie van geweld, waarvan meerdere mensen het slachtoffer waren, gingen de mannen er in een auto vandoor. Het gaat daarbij vermoedelijk om een BMW. De man met het groene shirt lijkt opvallende kale plekjes in het haar boven zijn nek te hebben. Weet je wie ze zijn? Bel de opsporingstiplijn via 0800-6070. Anoniem tippen mag ook via 0800-7000