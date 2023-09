Winkeldiefstal - Kanaaldijk - Aarle-Rixtel

Omschrijving

Op zaterdag 15 juli 2023 werd de bedrijfsleider van de supermarkt gewaarschuwd door een klant dat er 2 personen met een volle winkelwagen de winkel uit waren gelopen zonder hiervoor te betalen. Op bewakingsbeelden van de supermakt is te zien dat om 13.45 uur de man in witte schildersoutfit met een volle winkelwagen via de poortjes van de ingang de supermarkt uitloopt. Een tweede man, met opvallende blauwe pet opent de toegangspoortjes zodat de man in schildersoutfit met de volle winkelkar de supermarkt uit kan lopen.