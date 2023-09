Woninginbraak - Robijnlaan - Cuijk

Op 14 juli wordt er middenin de nacht in een woning aan de Robijnlaan ingebroken. Met geweld wordt de voordeur opengebroken en dringen 3 gemaskerde mannen binnen. We zijn op zoek naar de 3 daders. Wie weet meer over deze inbraak?

Omschrijving

Rond 02.00 uur die nacht vond de inbraak plaats. Op een deurbelcamera is te zien dat er in het donker een onbekende auto de straat in rijdt, keert en ter hoogte van het huis aan de Robijnlaan stopt. Er verschijnen dan 3 gemaskerde mannen in beeld. De voordeur wordt geforceerd en alle drie verdwijnen ze de woning in. De bewoners worden wakker van het kabaal en staan oog-in-oog met de 3 inbrekers. Door het geschreeuw van een van de bewoners, schrikken de mannen en rennen zonder buit de woning uit richting de parkeerde auto. Ze stappen in de auto en rijden weg richting het Sportpark.

We komen heel graag in contact met mensen die meer weten en die we nog niet hebben gesproken. Heeft u mischien rond dat tijdstip iets gezien of gehoord? Heeft u bijvoorbeeld de auto weg zien rijden of weet u wat voor model of merk de auto is? Alle informatie is welkom! Laat het weten via 0800-6070 of via onderstaand tipformulier.