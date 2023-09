Verdachte situatie - Beethovengaarde - Oss

Omschrijving

Het meisje vertelde dat ze rond 17.00 uur buiten aan het spelen was toen een man op haar af kwam en haar beetpakte. Nadat zij gilde zou de man haar los hebben gelaten en daardoor zou het meisje op de grond zijn gevallen. Direct na de melding begon de politie een zoektocht.

Even later werd in de omgeving van de Beethovengaarde een man aangehouden.

Uit onderzoek is gebleken dat dit niet de man is die het meisje zou hebben lastiggevallen. De man is daarom weer vrijgelaten. Hij is geen verdachte meer.



Over dit voorval wordt volop gespeculeerd en wij willen eenieder vragen hier voorzichtig mee te zijn. Uit nader onderzoek zal moeten blijken wat er precies is gebeurd.



De politie is daarom op zoek naar getuigen die iets opvallends hebben gezien in de omgeving van de Beethovengaarde in Oss, rond 17.00 uur in de middag op 27 september 2023.



Heeft u iets gezien? Neem dan contact op met de politie op 0900-8844 ! Ook kunt u via ons tipformulier tips aan ons doorgeven