Shahin Gheiybe is op 5 juli 2011 veroordeeld terzake dubbele poging moord. Gheiybe heeft op 6 juli 2009, te ’s-Hertogenbosch, geprobeerd om 2 personen met wie hij in een auto zat te vermoorden door van dichtbij met een vuurwapen op hen te schieten.

Omschrijving

Voor deze dubbele poging moord is Gheiybe veroordeeld tot een vrijheidsstraf van 13 jaar. Shahin Gheiybe wist echter op 6 oktober 2011 aan zijn gevangenisbewakers te ontsnappen tijdens een ziekenhuisbezoek en is sindsdien voortvluchtig.

De politie weet dat Gheiybe na zijn ontsnapping met hulp van familie naar Iran is gevlucht. Mogelijk heeft hij daarna in de omgeving van Teheran verbleven. Er wordt rekening mee gehouden dat hij zich verborgen houdt in één van de buurlanden van Nederland. Mogelijk gebruikt hij ook hier een vals identiteitsbewijs. De politie sluit ook niet uit uit dat Gheiybe ons land nog bezoekt, gezien zijn sterke band met zijn familie.