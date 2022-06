Gezocht: Fathi Atiya

Het Openbaar Ministerie heeft op 6 juni 2022 Fathi Atiya op de Nationale Opsporingslijst geplaatst. Fathi Atiya is in juni 2019 onherroepelijk veroordeeld tot 12 jaar gevangenisstraf voor het doden van zijn ex-vrouw.

Het vermoeden is dat Atiya zich in Libië bevindt, maar het zou ook kunnen dat hij elders verblijft, wellicht onder een andere naam.

Na het plegen van het misdrijf is Atiya naar het buitenland gevlucht en is hij bij verstek in Nederland veroordeeld.

Op 4 november 2015 heeft hij de 39-jarige moeder van zijn vijf kinderen met een mes omgebracht. De moeder had in totaal zes kinderen waarvan een aantal van de jongste kinderen thuis waren ten tijde van het misdrijf.

Vragen

Heeft u Fathi Atiya gezien of heeft u een vermoeden waar hij nu verblijft, benader hem niet zelf, maar neem contact op met de politie. Bel de gratis opsporingstiplijn 0800-6070 of praat vertrouwelijk met het Team Nationale Inlichtingen via nummer 088 – 661 77 34. Belt u vanuit het buitenland, dan kunt u via dit nummer contact opnemen: +31 79 345 9800.